Il derby della Capitale non perdona, e stavolta a finire nell’occhio del ciclone è stato Anderson Hernanes. L’ex centrocampista della Lazio, nel prepartita, aveva indicato con sicurezza i possibili protagonisti della sfida. “Chi può decidere la gara? Oltre a Zaccagni dico Nuno Tavares: col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa, può emergere. Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area”, aveva raccontato al Corriere della Sera.

Previsioni però clamorosamente smentite dal campo. Ed ecco che i tifosi non hanno perso tempo a sommergerlo di ironie e critiche. Ma la vicenda non finisce qui: perché, poche ore dopo, Hernanes ha negato categoricamente quelle stesse parole sui social. Sul suo profilo TikTok, dove analizza giocate e comportamenti dei calciatori, ha replicato stizzito a un commento: “Non siate scemi, come potete credere così subito a ciò che sentite. Non ho mai detto quello.”

Hernanes voleva fare il profeta, ma alla fine ha solo acceso un’altra miccia nel fuoco eterno della rivalità capitolina.

