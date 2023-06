Corriere dello Sport (L. Scalia) – Un altro scudetto, il secondo. Dopo il titolo vinto dall’Under 13, la Roma si laurea campione regionale con l’Under 14 Elite. La coppa è stata alzata al cielo ieri mattina, al termine di una finale contro la Lazio, andata in scena sul campo del Cinecittà Bettini. Già, era un derby. E in palio c’era un trofeo che valeva un’intera stagione, iniziata con l’idea di difendere il successo dell’anno scorso.

La Roma di Andrea Conti ha centrato la missione con merito, con il punteggio british di 2-0. Il primo tempo è stato molto equilibrato e senza gol, con la Lazio che forse ha fatto vedere qualcosa in più in fase offensiva. Ma a inizio ripresa i piccoli giallorossi hanno messo il muso davanti con Strata, bravo di potenza a sfruttare al massimo il lancio di Bonifazi. Poi, il protagonista è diventato Bouaskar, il portiere della Roma che ha neutralizzato un paio di tentativi dei cugini. Per nulla semplice la parata sul tiro di Clarizia. Nel finale la parola la fine l’ha pronunciata Del Bon in ripartenza. Poi, festa grande con coppa, medaglie e foto rito.