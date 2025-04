Derby, domani la conferenza stampa di Ranieri alle 12:45

A meno due dal derby contro la Lazio all’Olimpico, Claudio Ranieri terrà una conferenza stampa fissata per domani, venerdì 11 aprile alle ore 12:45.

I giallorossi entreranno in campo domenica alle 20:45. Partita pesantissima per la classifica e per un posto in Champions. Il sesto derby in carriera per il mister, che finora ne ha vinti cinque su cinque.

Ranieri potrà contare su quasi l’intero gruppo. Sarà il suo ultimo derby sulla panchina della Roma da allenatore, con la squadra che è pronta a fare di tutto per continuare ad avanzare per la lotta in Europa.