Derby da romanista: Pellegrini, un tifoso sulla trequarti

La Repubblica (F.Ferrazza) – Vice-capitano, erede della dinastia dei romani, tifoso in campo che vive il derby come una partita speciale. Lorenzo Pellegrini è reduce da tre gol realizzati nelle ultime cinque gare giocate sulla trequarti. Quel ruolo alle spalle di Dzeko, Lorenzo lo ha scoperto due anni fa, proprio in occasione di un derby, nel settembre 2018, quando sostituì Pastore, realizzando un gol di tacco.

In attesa di rinnovare il contratto, Pellegrini vive l’ansia da derby, fiero di essere un riferimento per i compagni, per l’allenatore e per la sua famiglia. Un uomo pronto a prendersi le proprie responsabilità, da romano in campo, in un derby che anche se nel silenzio dell’Olimpico sarà per lui speciale.