Derby caldo, Pruzzo indica la via: “Serve il gol di Ferguson e il ritorno di Dovbyk”

Da bomber a bomber. Roberto Pruzzo, voce autorevole del mondo giallorosso, ha analizzato in un intervista a La Gazzetta dello Sport il momento dei due attaccanti della Roma, Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Un’occasione per guardare anche al derby contro la Lazio e alle prospettive della squadra di Gasperini.

Ecco le parole di Pruzzo:

Pruzzo, può essere il derby di Ferguson?

“L’ho visto lavorare molto per la squadra, ora deve trovare confidenza con il gol. Fin qui non ha dimostrato di averla. In nazionale gli riesce, un attaccante deve finalizzare”.

In questo senso quanto pesa la crisi di Dovbyk?

“Dovbyk è l’esatto opposto di Ferguson. Sembra fuori da qualsiasi schema e da qualsiasi coinvolgimento di squadra, ma se gli arriva la palla giusta, ti può anche risolvere qualche partita. È pure per questo che è importante recuperarlo”.

Che derby sarà per la Roma dopo il Torino?

“La Roma ha fatto 20 minuti ottimi con il Bologna e ha vinto con merito, come a Pisa. Ma se pensiamo al Torino ci sono molte cose da rivedere, a cominciare dall’atteggiamento. Temo possa prevalere l’idea che sono meglio due feriti di un morto perché nessuna delle due squadre può permettersi di perderlo ed entrambe arrivano incerottate. Ma se la Roma gioca come contro il Bologna può vincere”.

In cosa deve migliorare la squadra di Gasperini?

“Intanto deve segnare più gol. E poi Koné è un buon portatore di palla, ma si ferma lì. Serve un centrocampista che dia pericolosità. Potrebbe essere El Aynaoui. I due esterni poi non danno l’impressione di poter costruire qualcosa. Le idee ci sono, l’atteggiamento no”.