Derby alle porte, Candela infiamma la Roma: “Petti d’acciaio, astuzia e core”

Manca ormai solo un giorno al derby e la città ribolle di attesa. A scaldare ancora di più l’ambiente ci pensa Vincent Candela, uno che la Roma l’ha difesa a lungo con orgoglio e cuore. Stavolta non sarà in campo, ma da tifoso non si tira certo indietro.

Su Instagram, l’ex terzino francese ha lanciato un messaggio di pura carica: un suo scatto in maglia giallorossa accompagnato da parole che parlano da sole. “Petti d’acciaio, astuzia e core… forza ragazzi caricaaaa! Sempre forza Roma!”

E a rendere il momento ancora più speciale ci ha pensato Francesco Totti, che sotto al post ha lasciato un commento che sa di provocazione e nostalgia: “Mettiti gli scarpini!”