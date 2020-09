Delusione Dzeko: era già della Juve

Tuttosport (G.Vaciago) – Domenica sera Dzeko indosserà la maglia numero 9 della Roma ed incontrerà la Juventus nella partita in cui era convinto di avere lo stesso numero ma in bianconero. Si sentiva un giocatore della Juventus e, in fondo, lo sapeva anche la Roma a partire da Fonseca. Martedì era il giorno giusto per il passaggio, ma tra sabato e domenica le cose tra Roma e Napoli si sono complicate. Nella tarda serata di domenica Dzeko ha ricevuto una telefonata da Paratici che gli spiegava come non poteva più aspettare, che il rischio era troppo alto. Una brutta botta per l’attaccante che aveva fortemente voluto la Juventus parlando chiaramente con la Roma e con Fienga, senza creare imbarazzo. Aveva già trovato casa a Torino, era quella del suo amico Pjanic.