Ieri nel corso della sfida tra Panathinaikos e Roma, valida per l’ultima giornata della fase campionato di Europa League, è subentrato anche Mattia Della Rocca debuttando così tra i grandi con la maglia della Roma. Il classe 2006 ha festeggiato l’esordio con la maglia giallorossa tramite un post Instagram:

“29.01.2026 una data indimenticabile. Il sogno di esordire con la Roma si è avverato. Averlo fatto con questi colori è un privilegio, per un romano come me è qualcosa di indescrivibile. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia che mi è sempre stata accanto e supportato nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili. Grato e orgoglioso di indossare e onorare questa maglia! FORZA ROMA SEMPRE”.