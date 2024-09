Corriere dello Sport – L’esclusione di Dybala, la seconda in tre giornate di campionato, fa discutere i tifosi e anche gli addetti al lavori. Può esserci una grande Roma senza il talento di Paulo? Domenica a Sky è intervenuto sul tema Alessandro Del Piero, che per tre anni non ha potuto incrociarlo alla Juventus. È giusto che Dybala si rassegni a un ruolo da riserva? “Assolutamente no – ha detto Del Piero -, non ha mica 40 anni… Ci può stare che vada in panchina ora ma la stagione è lunga”.