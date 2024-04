L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati dall’ex bianconero c’è anche la Roma di Daniele De Rossi, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006. Queste le sue parole:

Sorpreso da De Rossi?

“Sì e no. Ho fatto parte del corso da allenatore con Daniele, che io sto finendo ora, e non mi sorprendono il suo atteggiamento, la sua conoscenza calcistica, il suo modo di porsi, la sua energia. Sorprendono un filo i risultati, ma se poi guardi alla rosa della Roma, è ottima. In Europa non era facile far così bene. Perché a volte le cose non funzionano e basta. A volte fai le scelte giuste ma qualcosa non va. Penso al Bayern Monaco. Sono felice per Daniele perché è un ragazzo eccezionale e se lo merita”.