Ieri Roma e Juventus sono scese in campo per la terza giornata di campionato. Ha sorpreso tutti la scelta di Daniele De Rossi di tenere Paulo Dybala in panchina dal 1’. Tra questi c’era anche Alessandro Del Piero che durante il programma Sky Calcio Club ha commentato scelta tecnica dell’allenatore giallorosso: “Dybala può accettare la panchina? No, mica ha 40 anni”.