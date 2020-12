Defrel: “Roma esperienza positiva. Con gli infortuni è stata dura”

Gregorie Defrel ha rilasciato un’intervista a FootMercato. L’attaccante francese ha ripercorso l’avventura alla Roma. Il 29enne del Sassuolo – acquistato da Monchi per 23 milioni – ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2017-18, collezionando venti presenze ed un solo gol, arrivato su rigore nella vittoria per 5-2 contro il Benevento. Di seguito le sue parole.

“È stata un’esperienza molto positiva per me. A livello personale, è stato abbastanza difficile con il mio infortunio. Quando ho giocato, non ho giocato molto bene. Ma è stata una bella esperienza, siamo arrivati fino alla semifinale di Champions League. Abbiamo eliminato il Barça nei quarti di finale. Ricorderò sempre quando sono entrato al Camp Nou contro Lionel Messi e gli altri campioni del Barcellona, è stato qualcosa di magnifico”.