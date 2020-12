Decreto crescita, società in debito: la Roma rischia di dover pagare 9 milioni

La notizia circolava già da questa mattina e non prometteva bene per le società di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma sarà costretta a riconsegnare 9 milioni all’Agenzia delle Entrate per via del “Regime speciale per lavori rimpatriati” contenuto all’interno del Decreto Crescita.

Tale regime avrebbe concesso una tassazione ridotta al 50% per i redditi da lavoratore dipendente per chi trasferisce la propria residenza in Italia dopo almeno due anni all’estero.Per Inter e Juventus la somma sarà ben peggiore. In questa speciale classifica i due club sono sopra ai giallorossi e potrebbero dover versare rispettivamente 18 e 17 milioni di Euro.