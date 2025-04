Corriere della Sera (F. Fiano) – Debito saldato, reato estinto. Così si può spiegare la richiesta di archiviazione della Procura per il procedimento che vede indagato Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione dell’Iva. Totti, in sostanza, avrebbe mancato di aprire una partita Iva a fronte dei contratti pubblicitari firmati come testimonial. L’ex calciatore avrebbe mancato di saldare 200mila euro al fisco, lievitati, nel giro di cinque anni, a 900mila.

Nel frattempo, però, l’ex capitano della Roma aveva saldato il debito tramite un versamento unico all’Erario tramite la partita Iva appositamente aperta. Sul caso finanziario c’è poi il capitolo della segnalazione, due anni fa, di alcuni versamenti sospetti fatti da Totti e legati probabilmente al mondo delle scommesse. “Mi piace scommettere”, aveva ammesso Totti, spiegando anche di frequentare il casinò di Monte Carlo.