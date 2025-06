Negli ultimi anni la Roma ha saputo valorizzare giovani talenti con potenziale da campioni, ma pochi hanno lasciato un segno tanto rapido e profondo quanto Dean Huijsen. Il difensore centrale classe 2005, olandese di nascita ma naturalizzato spagnolo, è stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione calcistica, capace di imporsi in Serie A con personalità, qualità e maturità ben oltre la sua età.

Arrivato nella Capitale nel gennaio 2024 in prestito dalla Juventus, Huijsen ha trovato alla Roma il contesto ideale per crescere. Merito anche – e soprattutto – di José Mourinho, che lo ha fortemente voluto, intuendone le potenzialità e dandogli fiducia sin dal primo giorno. Una scelta rivelatasi vincente: il giovane difensore ha subito conquistato spazio e consensi, distinguendosi per il senso della posizione, la capacità nel gioco aereo e l’eleganza nell’impostazione.

Prestazioni solide, costanza e freddezza nelle letture difensive lo hanno presto proiettato sotto i riflettori del grande calcio europeo. Tra i tanti club interessati al talento emergente, è stato il Real Madrid a muoversi con decisione, bruciando la concorrenza e assicurandosi il cartellino del calciatore.

Huijsen è ora pronto ad affrontare una nuova sfida. Durante la conferenza stampa di presentazione a Madrid, il giovane difensore non ha dimenticato il suo recente passato e ha voluto rendere omaggio a chi ha creduto in lui quando ancora era una promessa da coltivare:

“Ero alla cena di Natale quando mi arrivò la chiamata del mister. E quando Mourinho ti chiama, bisogna ascoltarlo. Per me è uno dei migliori e fra i più grandi della storia del calcio.”

Un attestato di stima sincero, che racconta non solo dell’importanza dell’esperienza romanista nel percorso del giocatore, ma anche del peso specifico che José Mourinho ha avuto nel lanciarlo verso l’élite del calcio internazionale.