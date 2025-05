Dopo la vittoria per 4-2 contro il Rennes e il secondo posto conquistato in Ligue 1, Roberto De Zerbi ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa, chiarendo in modo deciso le sue intenzioni: “La mia volontà è di restare al 100%. Non ho avuto contatti con altre squadre”.

Una dichiarazione secca che raffredda, almeno per ora, le voci di un possibile approdo alla Roma, dove il tecnico bresciano era stato più volte accostato come profilo di prestigio per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri. Con l’addio ormai imminente del mister, il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione e De Zerbi rappresentava uno dei nomi più caldi sulla lista dei Friedkin.

Il suo lavoro in Francia ha attirato l’attenzione di diversi club europei, compreso il club giallorosso che lo aveva già seguito con interesse negli anni passati. Tuttavia, la volontà manifestata pubblicamente da De Zerbi sembra chiudere, almeno temporaneamente, ogni spiraglio.