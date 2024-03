Il Messaggero (G. Lengua) – Il giorno e la notte: Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. Da una parte la Roma, esplosa dopo il cambio in panchina; dall’altra il Brighton con un tecnico lodato da tutti in Inghilterra a inizio stagione, ma che adesso sta attraversando un momento di difficoltà. “Un genio”, lo ha definito DDR, ma ora l’allievo è quasi in vantaggio sul “maestro“. Con una differenza: la Premier è uno dei campionati più belli e difficili al mondo.

De Zerbi è reduce da un 3-0 incassato in casa del Fulham. De Rossi da un 1-4 realizzato in trasferta a Monza. Daniele arriva da sei vittorie nelle ultime sette partite di Serie A, Roberto da due successi, altrettanti pareggi e tre sconfitte nelle ultime sette. Ma a differenza della Roma non ha giocato il play-off di Europa League. In classifica la Roma è a quattro punti dal quarto posto, i “gabbiani” sono noni e per adesso fuori da tutte le coppe. C’è una profonda amicizia tra i due che non è legata solamente al lavoro, ma anche ad aspetti familiari. Entrambe le figlie dei due allenatori vivono a Londra, si frequentano e sono tifose della Roma.

I due tecnici uniti, insomma, da sentimenti che vanno oltre il calcio, per due notti saranno nemici: “Non so se perderemo o vinceremo giovedì, ma sono sicuro che giocheremo con un altro atteggiamento, energia e carattere”, ha detto il tecnico degli inglesi dopo la sconfitta con il Fulham.