Autore del momentaneo vantaggio rossonero, De Winter commenta così la partita ai microfoni di DAZN:

La Roma ha confermato un’ottima fase difensiva e anche segnare un gol contro una delle migliori difese d’Europa non era semplice. Quanto pesa il rammarico dopo aver pensato di averla vinta?

”Oggi non siamo stati bravissimi a prendere il tempo in alcune situazioni e va detto che la Roma ha fatto un’ottima fase difensiva. Segnare quel gol era comunque importante. Ho visto facce molto deluse perché a quel punto pensavamo di averla vinta e ci eravamo messi in una buona posizione. Poi c’è stato il rigore, non l’ho visto quindi non posso giudicare, però dovevamo accettarlo e continuare”.

Quanto è stato complicato fronteggiare il primo tempo della Roma, che ha spinto tanto e creato molte occasioni? In cosa siete stati bravi per reggere quella pressione così intensa e di qualità?

”Sì, sì, loro hanno fatto un primo tempo molto, molto pesante. Però penso che anche la nostra qualità nel tenere botta e nel difendere insieme ci abbia permesso di resistere e di non prendere gol nel primo tempo”.

Quali sono le richieste che ti fa il mister in quella posizione? Rispetto a Pavlović, che spesso accompagna di più l’azione, a te viene chiesto qualcosa di diverso o sei semplicemente più prudente?

”No, no, il mister mi ha chiesto di stare ordinato. Ha chiesto questo a tutta la squadra e io provo a dare equilibrio, senza andare troppo in giro per il campo. Ascolto il mister e faccio quello che mi chiede”.

Pavlovic oggi era a disposizione, ma Allegri continua a scegliere te: senti la fiducia del tuo allenatore?

”No, no, è bello. È bello sempre giocare per aiutare i compagni, stare dentro il campo e lottare. Tutti i giocatori vogliono questo, quindi è bello sentire la fiducia del mister e non posso dire altro”.