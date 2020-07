de Vrij: “Siamo venuti qua per vincere e andare a tre punti dalla Juventus. Abbiamo dimostrato di avere il carattere per pareggiarla”

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Inter 2-2. Queste le sue parole:

DE VRIJ A SKY SPORT

Champions raggiunta, ma stasera pensavate a mettere pressione alla Juventus?

Sì, volevamo quello, siamo venuti qua per vincere e andare a tre punti. Ci dispiace.

Un altro vantaggio vanificato, è la cosa su cui lavorare di più anche per la prossima stagione?

Sì, ma oggi era diverso, perché era un vantaggio dopo 14 minuti. Abbiamo dimostrato di avere il carattere per pareggiarla, poi abbiamo cercato anche di vincerla.

DE VRIJ A INTER TV

“È bello sentire queste belle parole dal mister, l’importante è che c’è la voglia, il lavoro, su tanti aspetti possiamo ancora fare tanta strada e cercheremo di farlo. Secondo me nel nostro possesso palla forse abbiamo sbagliato, abbiamo perso delle palle che loro hanno sfruttato bene per rendersi pericolosi. C’è ancora tanta strada da fare. La statistica sui miei gol? Io non le guardo, cerco di aiutare la squadra dove posso. Mi dispiace per il risultato perché non siamo riusciti a vincere la partita e questo ci dispiace molto“.

Sul gol preso alla prima azione della Roma…

Dispiace come squadra, soprattutto a noi come difensori. Ultimamente paghiamo tanto i nostri errori e questo ci dispiace molto.