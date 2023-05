De Siervo promuove gli arbitri italiani: “Capitano le giornate brutte, ma sono i migliori al mondo”

Intervenuto in conferenza stampa, Luigi De Siervo ha parlato anche degli arbitri italiani. Il presidente della Lega di Serie A ha elogiato i fischietti tricolori. Di seguito le parole del dirigente: “Abbiamo una classe arbitrale che è tra le migliori al mondo. Ne è la prova il lavoro di Collina e di Rosetti. Viviamo di calcio parlato e diamo agli arbitri gli strumenti per fare il miglior lavoro possibile. Poi capitano giornate brutte e Rocchi per esempio l’ha riconosciuto, ma è da prendere come un errore umano in un giorno sbagliato”.

Nell’ultima giornata di campionato la Roma ha dovuto confrontarsi con due episodi arbitrali. In Bologna–Roma, terminata 0-0, il direttore di gara – Daniele Orsato – è finito sotto la lente di ingradimento per due situazioni in particolar modo. La prima è all’inizio di partita: Sosa alza il gomito sul volto di Solbakken, episodio giudicato regolare. Successivamente, è Lykoggianis a colpire Ibanez: neanche qui è stata ravvisata un’irregolarità.