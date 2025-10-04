Lorenzo De Santis, agente FIFA e procuratore nato a Firenze, ha rilasciato un intervista ai microfoni di AllRoma.it. L’agente toscano ha espresso la sua opinione riguardo la gara di domani alle 15 allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Roma. Il match si prospetta molto intenso, con la Roma che vuole mantenere la vetta della classifica, mentre la squadra di Pioli vuole trovare la prima vittoria in campionato. Ecco le sue parole:

Come arrivano Fiorentina e Roma a questa partita?

“Da due momenti diversi: la Roma viene da una sconfitta, ma hanno anche guadagnato 12 punti in campionato. La Fiorentina ha da poco vinto in coppa, ma mai in campionato. Affrontando tutti avversari sulla carta inferiori, eccetto il Napoli. Mi aspetto una viola determinata e che cercherà di fare risultato a tutti costi, prima della sosta, per evitare ulteriori malumori”.

Entrambe devono risolvere qualche problema in attacco:

“Nella scorsa stagione Kean è stato vice-cannoniere del campionato, Piccoli ha fatto molto bene al Cagliari e Dzeko ha avuto una stagione positiva in Turchia. Ad oggi nessuno dei tre è andato in gol, ma hanno già fatto bene in Italia e possono dare garanzie là davanti. Diversa la situazione giallorossa, con Dovbyk che nell’ultima annata ha vissuto luci e ombre, e Ferguson che deve ancora fare 21 anni. La speranza è che Gasperini riesca a lavorare per renderli completi e darli il profilo che serve alla Roma per arrivare in alto”.

Ci sarà spazio per Fortini nelle prossime partite?

“La sua situazione è particolare: Niccolò ha fatto un buon campionato in prestito alla Juve Stabia, ma a causa di qualche contrattempo fisico non ha fatto un ritiro brillante. Ora però con l’infortunio di Lamptey, si candida ad essere la riserva di Dodò. Il giovane era stato proposto quando sembrava che non ci fosse spazio per lui a Firenze, e proprio la Roma era interessata a lui per completare il reparto di destra”.