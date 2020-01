De Sanctis: “Sul mercato di gennaio siamo tutti sulla linea che questa squadra è difficile da migliorare”

Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Torino. Queste le sue parole:

DE SANCTIS A DAZN

“Sul mercato di gennaio siamo tutti sulla linea che questa squadra è difficile da migliorare. In relazione a questo è evidente che non ci sono le condizioni per le quali bisogna sforzarsi di cercare qualcosa di esotico. Siamo sereni, convinti di avere un gruppo forte e convinti di avere al nostro interno le risorse giuste per arrivare alla fine della stagione e farla da protagonisti“.

La squadra si può distrarre dalle voci del cambiamento di società?

Questa è una cosa che accomuna chi è nella direzione sportiva e la squadra e lo staff. Il livello di questa trattativa è talmente alto che non riguarda quelli come noi che fanno un lavoro al di sotto che non può precludere a delle disattenzioni nel pensare a cose che non ci riguardano. Siamo tutti concentrati per far bene stasera con il Torino e in futuro in tutte le partite che ci vedranno protagonisti.