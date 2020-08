De Sanctis nuovo direttore sportivo. Ma il mercato lo farà Fienga

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Dopo aver fatto il portiere, il team manager e il vice d.s. con delega al settore giovanile, da domani Morgan De Sanctis sarà ufficialmente il direttore sportivo della Roma. Formalmente sarà il primo dell’era Friedkin e il sesto negli ultimi dieci anni dopo Pradè, Sabatini, Massara, Monchi e Petrachi, ma in realtà la sua quotidianità non cambierà poi più di tanto. Continuerà ad occuparsi in prima persona di Primavera e Under 18, collaborerà con Guido Fienga al momento del bisogno, ma sarà il Ceo stesso, con l’ausilio di vari procuratori, a fare il mercato in prima linea. De Sanctis, alla Roma dal 2013, sarà nominato ufficialmente direttore sportivo perché per motivi burocratici e amministrativi il club ne ha bisogno, e la sua disponibilità sarà molto apprezzata da Friedkin e Fienga.