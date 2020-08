De Sanctis ad Ascoli per tornare in A

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Non è stato una bandiera come Totti e De Rossi, ma la Roma perde un altro professionista che ha dato tanto sul campo prima e da dirigente poi. Morgan De Sanctis a fine mese lascerà la Roma, lo ha già comunicato a Fienga. L’accordo definitivo con l’Ascoli è arrivato lunedì notte a Senigallia, al termine del premio Cesarini. De Sanctis ra al tavolo con Pulcinelli, con il quale poi è rimasto a parlare. Ad Ascoli, con l’obiettivo di tornare in Serie A, sarà il direttore generale, mentre Bifulco, indicato da lui, resterà direttore sportivo.