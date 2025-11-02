Potrebbe essere arrivato il momento del ritorno in panchina per Daniele De Rossi. Dopo la fine della sua esperienza con la Roma, l’ex capitano e allenatore giallorosso è pronto a rimettersi in gioco.

Come riporta La Repubblica, De Rossi ha lasciato questa mattina la Capitale ed è partito in treno verso la Liguria, destinazione Genova. Il Genoa, reduce dall’esonero di Vieira, lo ha individuato come principale candidato per la guida tecnica. Al momento la squadra sarà affidata a Murgita e Criscito (allenatore dell’Under 17) per la sfida contro il Sassuolo, ma l’ex giallorosso è in pole. Restano sullo sfondo Vanoli — seguito anche dalla Fiorentina in caso di addio a Pioli — e un tecnico straniero. Genova, dunque, potrebbe diventare il nuovo punto di ripartenza per De Rossi.