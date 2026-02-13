De Rossi: “Una volta a Roma ho sentito un giovane che non sapeva chi fosse Giacomo Losi. Le società devono riportare certi campioni”

Daniele De Rossi è tornato a parlare in conferenza stampa a due giorni di distanza dalla sfida tra il suo Genoa e la Cremonese.

Nel corso del suo intervento, l’ex allenatore giallorosso ha parlato dell’importanza della “memoria storica” nei club e ha riportato un retroscena proprio su Giacomo Losi leggenda del club giallorosso.

Le parole di Ddr: “Branco e Bertolazzi hanno fatto visita al Genoa. Al di là del fascino di rivedere questi giocatori, penso che ci sia bisogno di memoria. Alcuni ragazzi talvolta non sanno nemmeno chi siano Bortolazzi e Branco. Una volta a Roma, nello spogliatoio, da giocatore ho sentito un nostro ragazzo giovane che diceva ad un signore di allontanarsi. Ho messo fuori il muso ed era Giacomo Losi… quel ragazzo non poteva sapere chi era. Forse era la società che doveva spiegarglielo e portare dentro Trigoria uno come Giacomo Losi tutti i giorni. Cosi anche il Genoa deve riportare i campioni alle nuove generazioni”.