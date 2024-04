De Rossi: tutto in 14 giorni

Tuttosport (F. Tringali) – Tutto in due settimane per Daniele De Rossi. Non c’è tempo per continuare a recriminare sul pareggio di Lecce, ha alzato i toni della polemica arbitrale per la prima volta da quando è arrivato in giallorosso, resterà un episodio isolato. Una volta tornato a Trigoria ha rimesso immediatamente la testa sul campo, tra derby di sabato in campionato e il primo atto con il Milan in Europa League, giovedì prossimo, per DDR c’è in ballo una grande fetta di stagione.

Per De Rossi è cominciata la settimana più lunga: si appresta a vivere il suo primo derby vestendo panni inediti rispetto al passato. Uno dei lasciti più spinosi di Mourinho è proprio il tabù Lazio: la Roma non vince il confronto cittadino da due anni, nelle ultime quattro sfide non ha neanche mai segnato. De Rossi sa bene che da quel compito assai ingrato può nascere un’opportunità, l’ennesimo step verso una riconferma mai così alla portata.