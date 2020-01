De Rossi, Totti e Ale: il saluto dei simboli. In 8 mesi cancellato un passato che pesa

Tre capitani in poco più di otto mesi. Prima De Rossi, poi Totti, infine Florenzi. La Roma ha deciso così di recidere definitivamente il cordone ombelicale col suo passato. Se però i primi due addii crearono tumulti a non finire, questo rischia di passare inosservato. Sarà perchè il rapporto tra i tifosi e Florenzi si era già incrinato da tempo, fatto sta che non saranno poi in tanti a farsi scappare una lacrima in più. La fascia di capitano sarà presa da Edin Dzeko, in attesa dell’investitura di un altro romano, Lorenzo Pellegrini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.