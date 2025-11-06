Daniele De Rossi, dopo il ritorno in Serie A sulla panchina del Genoa, torna protagonista anche in EA Sport 2026

L’ex capitano della Roma e simbolo giallorosso, avrà un riconoscimento importante: un overall di 88 e schierabile come centrocampista difensivo. Traguardo importante per uno dei giocatori pilastri della squadra giallorossa, campione del mondo con la Nazionale nel 2006. La carta Hero celebra i giocatori che, nel corso della propria carriera, hanno lasciato un segno indelebile sul campo: proprio come ha fatto Daniele De Rossi. Giornata di ritorni, questa, per De Rossi che oggi è diventato ufficialmente allenatore del Genoa.