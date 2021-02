De Rossi sarà protagonista del calendario di Linfoamici – FOTO

Sempre protagonista in azioni benefiche e per il sociale. Daniele De Rossi non perde occasione per regalare una gioia a chi ne ha bosgno. L’ex capitano giallorosso sarà infatti tra i protagonisti del calendario della Onlus Linfoamici, nata con l’obiettivo di fornire assistenza ai pazienti malati di linfoma e alle loro famiglie.

Leggi anche: Allenamento Roma, individuale per Smalling e Pedro. Personalizzato per Reynolds

La stessa associazione tramite il proprio profilo Instagram ufficiale ha diffuso una fotografia che immortala De Rossi mentre posa alcuni scatti con una bambina.