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De Rossi respinge le accuse: “Assurdo pensare che possa favorire la Roma”

Redazione
Pubblicato 19 ore fa il 13/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
De Rossi respinge le accuse: “Assurdo pensare che possa favorire la Roma”

Alla vigilia della sfida tra Hellas Verona  e Genoa, gara valida per la 29ª giornata di Serie A, l’allenatore rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi trattati, il tecnico è tornato anche sulle polemiche nate dopo la vittoria del Genoa contro la Roma, con alcune critiche legate alle scelte di formazione.

Conferenza stampa di De Rossi alla vigilia di Verona–Genoa

“Io so benissimo cosa sarebbe successo se avessimo perso contro la Roma con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare di una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo”

#asr #asroma #De Rossi #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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