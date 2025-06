Un riconoscimento speciale nella cornice istituzionale del Campidoglio per Daniele De Rossi e la sua Ostiamare. Dopo il brillante trionfo nel campionato Under 19 di Serie D, l’ex capitano e allenatore della Roma è stato ricevuto con tutta la squadra dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per celebrare lo straordinario traguardo.

Come riportato da calciomercato.it, i giovani calciatori hanno posato con il primo cittadino, che si è congratulato personalmente per il risultato raggiunto. Durante la cerimonia, De Rossi ha ricevuto un riconoscimento per il lavoro svolto con i ragazzi e ha rilasciato alcune dichiarazioni improntate all’orgoglio e alla soddisfazione per il percorso compiuto. Ecco le sue parole:

“Questi risultati danno risalto ma il percorso è quello che ci aspettavamo, c’è stato qualche intoppo ma siamo contenti e questa è la ciliegina sulla torta. Ogni tanto spunta fuori qualche società che dice “saremo il terzo polo di Roma”, io penso che Ostia deve puntare a portare qualcosa a Roma e Lazio e all’Italia calcistica. Stiamo facendo cose meno appariscienti di uno Scudetto ma stiamo facendo tante cose per Ostia. Le nostre ristrutturazioni sono cominciate solo sei mesi fa ma siamo a buon punto. L’Italia attingerà dai giovani, a volte si considerano giovani giocatori che non lo sono più. Noi nel nostro piccolo possiamo provare a portarli in prima squadra e in ritiro.”