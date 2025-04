Dai lupi della Capitale a quelli inglesi del Wolverhampton. Daniele De Rossi, dopo aver lasciato a malincuore la panchina giallorossa potrebbe aprirsi una nuova avventura nel campionato inglese. Il tecnico, ancora sotto contratto per due stagioni con la Roma, ha manifestato infatti, l’intenzione di approdare in Premier League questa estate. Per Daniele infatti, si tratta del campionato che più lo affascina, dove ha studiato da vicino gli schemi del suo ex compagno Guardiola e dove di solito i coach italiani trovano fortuna. In questi mesi, De Rossi ha avuto più di un contatto con alcuni intermediari inglesi, e tra gli interessati ci sarebbe appunto il club di cui era tifoso George Best.

La proprietà cinese dei Wolves difatti sembrerebbe non essere soddisfatta. Nonostante il vantaggio sulla zona retrocessione, sono delusi per gli investimenti fatti negli ultimi anni, come l’acquisto di Cunha e Andrè. Inoltre, l’attuale tecnico Vitor Pereira sembrerebbe essere a rischio di esonero, e la società sarebbe disposta a dare una possibilità all’ex tecnico giallorosso. Dopo aver ricevuto un premio al Salone del Coni per il suo impegno come presidente dell’Ostiamare, ha dichiarato di essere pronto a tornare ad allenare all’estero, migliorando la sua lingua straniera.

Oltre al Wolverhampton, ci sarebbero stati anche interessamenti dalla Spagna e dall’Arabia Saudita, mentre in Italia si è parlato di lui per la Fiorentina, tuttavia il tecnico fa sapere che l’Inghilterra resta la sua priorità. Lo riporta Francesco Balzani de La Gazzetta dello Sport.