De Rossi porta Dybala a Brighton e dà un segnale a tutta la Roma

Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dybala c’è, Smalling e Renato Sanches no. Tra i calciatori che oggi partiranno per Brighton ci sarà sicuramente la Joya, che per il secondo giorno consecutivo ha lavorato con il gruppo e quindi sarà convocato. Da qui a dire che giocherà titolare, però, ce ne passa perché, anche alla luce del risultato largo dell’andata, è probabile che l’argentino parta dalla panchina, pronto ad entrare in campo in caso di necessità. Ipotesi, questa, che De Rossi cercherà di scongiurare mandando comunque in campo una squadra il più simile possibile a quella considerata titolare. DDR ha già detto dopo il 4-0 dell’andata che in Inghilterra serve una partita seria per non rischiare di “essere ribaltati dal Brighton”.