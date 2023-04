De Rossi, nuovo tatuaggio in onore di papà Alberto – FOTO

Daniele De Rossi ha voluto omaggiare il padre Alberto in un modo davvero speciale. La bandiera giallorossa ha deciso di immortalare per sempre sulla sua pelle una immagine fantastica con l’ex allenatore della Roma Primavera. De Rossi si è fatto tatuare Alberto De Rossi che tiene per mano un piccolo Daniele sul prato dello Stadio Armando Picchi di Livorno. La dimostrazione di un legame fantastico tra i due. Alberto Marzari, suo tatuatore di fiducia, ha realizzato il tutto facendo commuovere i tifosi giallorossi.