De Rossi, le scelte e la Roma: le strade non sono destinate (per ora) ad incrociarsi

Quello tra Daniele De Rossi e la Roma è un legame che va oltre il calcio. Questo amore infinito però, per ora, non sembra far ricongiungere queste due strade. L’offerta che gli fece a maggio il Ceo Fienga non ha più valore perché i piani societari sono cambiati e altre scelte sono state fatte. De Rossi vuole allenare e inizierà a frequentare il corso a Coverciano. Lo aspettano in tanti: Gasperini, Conte, Guardiola, Ancelotti, Luis Enrique, ma anche Roberto Mancini che lo vorrebbe nello staff azzurro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.