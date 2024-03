Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il prossimo step per la sua Roma – oltre naturalmente a passare il turno e approdare ai quarti di Europa League – sarà convincere tutti che si può giocare bene anche senza i più forti. Fermo restando che è sempre meglio averli. Daniele De Rossi non ama i paragoni con Mourinho, però è un fatto che le sue parole vanno spesso in direzione opposta a quelle che lo Special One diceva quando era alla Roma.

Prima di Milan-Roma, sua ultima partita sulla panchina giallorossa, Mou disse che, in assenza di Dybala, non c’era in rosa un calciatore che potesse legare il gioco tra i reparti, non facendo certo un complimento a Pellegrini. Prima della gara contro il Brighton, partendo dal 4-o dell’andata, De Rossi dice invece qualcosa di molto diverso: “Sarebbe una grande cosa cambiare il concetto che senza Dybala e Lukaku non si può giocare a pallone. Ci sono giocatori molto forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo giocare anche senza di loro. Dybala sta bene ma non ho ancora deciso se giocherà“.