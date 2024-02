Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con l’Inter. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Primo big match da allenatore quali sono le sensazioni?

È tutto una bella esplosione di emozioni e sentimenti forti. Sono concentrato però sulla partita non ho il tempo libero per pensare all’atmosfera che ci sarà.

Gioca Huijsen e non Llorente

Llorente poteva giocare, ha avuto un problemino contro il Cagliari poi si è riallineato. La prossima in coppa non ho Huijsen in lista e ho preferito far giocare lui. Ho una gran fiducia in lui e sono contento che giocherà.

Ieri ha nominato tre parole: coraggio, intelligenza e conoscenza per giocare le partite. Ha visto il coraggio in Lukaku nelle ultime ore?

Ho visto un giocatore e i suoi compagni tranquilli. Nella mia vita da calciatore ho giocato contro squadre molto forti e vinto e perso con le scarse. Tutto può succedere, sappiamo che sono una grande squadra. Speriamo che a fine partita lo sappiano anche loro di noi