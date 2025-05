Daniele De Rossi ex panchina giallorossa nella scorsa stagione, è sempre stato un impavido, non avendo mai avuto paura di dire ciò che pensa, soprattutto quando si tratta della sua Roma. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano giallorosso ha speso parole di forte fiducia per Gian Piero Gasperini, appena ufficializzato il suo arrivo sulla panchina della capitale:

“Gasperini? Allenatore incredibile. Spero gli venga dato tempo perché può portare la Roma a un livello successivo.”

Dichiarazioni non da poco, soprattutto se a dirlo è qualcuno che conosce le dinamiche di Trigoria meglio di chiunque altro. De Rossi vede il tecnico bergamasco non solo come un grande stratega, ma anche un potenziale costruttore di futuro. Uno capace di modellare una squadra non solo per vincere, ma per lasciare un’impronta duratura.