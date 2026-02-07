Il finale di Genoa-Napoli continua a far discutere, soprattutto per gli episodi arbitrali che hanno deciso una gara ricca di tensione e colpi di scena. Una serata amara per il Genoa, che ha visto sfumare il risultato nei minuti di recupero.

Nel post partita, come riportato da DAZN, Daniele De Rossi ha commentato con toni durissimi l’episodio del rigore assegnato al Napoli al 95’, che ha poi deciso l’incontro in favore dei partenopei. Ecco le sue parole:

“Non sappiamo che dire, parlo anche per i miei colleghi. Al di là dell’amarezza e della poca furbizia nostra, non sappiamo più niente. Il calcio a cui abbiamo giocato noi non esiste più. Non so cosa sia chiaro, non so che sport stia allenando. Un mio collega ha detto: ‘Se non lo danno a noi protestiamo’. Questo regolamento distorto sta rovinando il gioco. Ci attacchiamo a tutto. Andiamo avanti“.