De Rossi: “È un bene che i Friedkin tengano tutti coi piedi per terra. Sarebbe un errore fare promesse che non si possono mantenere” – VIDEO

Daniele De Rossi è presente, insieme a Guido Fienga e Federico Balzaretti, alla nona edizione del Premio Calabrese che conferisce un riconoscimento a presidenti, dirigenti, allenatori ed ex calciatori ed è stato intervistato dai giornalisti presenti a proposito del suo futuro e della nuova proprietà della Roma. Queste le sue parole:

Su Pirlo…

Da calciatore aveva una visione diversa dagli altri, probabilmente ce l’avrà anche da allenatore. La Juventus ha richieste elevate, ma se c’era una persona giusta per la panchina bianconera si tratta proprio di lui. Ha i giusti attributi, sa prendersi la responsabilità dell’obiettivo di vincere.

De Rossi un altro predestinato?

Negli anni c’è stata tanta gente che poi non è arrivata, e tanti allenatori a cui non davi una lira che poi hanno fatto bene. Inzaghi ne è un esempio. Io innanzitutto devo prendere il patentino, poi vedremo.

Quale errore non dovrà fare Friedkin?

Non lo so, devo prendere il patentino per fare l’allenatore, non voglio fare il dirigente. Io non mi sento di dare consigli particolari. Dalle poche parole che ho sentito penso sia un bene tenere tutti con i piedi per terra. E’ un errore fare promesse che non possono essere mantenute in una piazza passionale e focosa come Roma. Promettere delle cose che non sarebbero state mantenute sarebbe stato un errore grande. Meglio partire un po’ più calmi e poi stupire tutti.

