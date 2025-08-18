Daniele De Rossi è tornato a far sentire la sua voce in difesa di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, spesso al centro di critiche social anche feroci, ha ricevuto il sostegno pubblico dell’ex numero 16. De Rossi ha infatti condiviso su Instagram un post dedicato a Pellegrini, replicando con durezza a chi negli ultimi giorni lo aveva attaccato: “Non c’è peggior insulto che definirvi laziali”, a testimonianza di quanto certe offese, arrivate da una frangia della tifoseria, abbiano superato il limite della rivalità sportiva. Un segnale forte, quello dell’ex capitano, che non solo difende il giocatore, ma prova anche a ricucire quel rapporto tra squadra e ambiente spesso incrinato dalle critiche eccessive. Il post di unicogrande_amore:

“Vi dovete vergognare, fate schifo! Questo perchè state ancora una volta(l’ennesima, inaccettabile) insultando Lorenzo Pellegrini in una maniera assurda, non c’è peggior insulto che definirvi laziali e dirvi che ve meritate zaccagni come capitano. Al Capitano della Roma(peraltro s’è presentato a Trigoria prima de tutti il 9 Luglio cioè quattro giorni prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione 2025/2026) gli è stata addossata la colpa di un operazione al naso programmata da tempo e fatta a ritiro cominciato. Tra i tanti commenti irripetibili c’è chi dice che non si è operato davvero, chi addirittura contesta che abbia preferito andare in ferie anzichè operarsi. Facciamo chiarezza anche se voi poveri ottusi, testa de cazzo, leoni sfigati da tastiera e co la maglia della lazie sotto a quella della Roma, non capirete lo stesso: Prima di metà Luglio 2025 non si sarebbe potuto operare perchè viene dal recupero dell’ infortunio grave subito a Maggio che l’ha obbligato all’operazione, la ” lesione del tendine del retto femorale della coscia. ” Oltre per i vari step post operatori a cominciare dalla riabilitazione, i medici gli hanno consigliato di ritardare l’intervento al naso per evitare di fargli ” subire ” due anestesie ravvicinate che avrebbero rallentato di molto il recupero di entrambi gli infortuni. E motivo non secondario, se avesse deciso di fare a Maggio le due operazioni non sarebbe cambiato niente perchè sarebbe stato ugualmente indisponibile per l’attuale pre campionato. La lesione del tendine del retto femorale infatti lo costringerà a tornare in campo non prima di metà Settembre, tra la quarta e la quinta giornata di Serie A. Quindi, prima di sparlare ed insultare informatevi, stronzi e cazzari che non siete altri. Lorenzo come tutti i calciatori, se gioca male va criticato ma in modo pulito e costruttivo, senza superare i limiti. Noi Romanisti veri ti difenderemo a prescindere dalle prestazioni, è il giusto trattamento per un Capitano della Roma Romano e Romanista, proprio come noi. Non si è mai risparmiato giocando molte volte pure in condizioni fisiche precarie.

Ti aspettiamo Lollo e saremo sempre dalla tua parte. Forza Roma! 💛❤️”