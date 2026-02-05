Daniele De Rossi ha parlato nella conferenza pre sfida contro il Napoli, affrontando anche il tema dell’’utilizzo del VAR e l’autonomia decisionale dei direttori di gara.

L’attuale tecnico del Genoa, analizzando gli episodi arbitrali che hanno condizionato le ultime uscite, è tornato sul controverso contatto subito da Martin durante la sfida contro la Lazio. Il tecnico ha rivelato un faccia a faccia con l’arbitro Zufferli: “A fine partita ho preso Zufferli, gli ho tolto di mezzo tutti coloro che protestavano e gli ho detto che non ero assolutamente arrabbiato con lui, ma infastidito dalla direzione che sta prendendo il regolamento più che il VAR o gli interpreti.”

“Da uomo di calcio ho visto dispiaciuto anche quanto dichiarato da OpenVar” ha poi aggiunto, riferendosi alla successiva analisi televisiva che aveva definito l’episodio come un contatto non punibile.

De Rossi si è poi soffermato sul ruolo dell’arbitro: “Ciò che mi spaventa è che l’arbitro venga preso un po’ per la giacchetta: un’altra volta potrebbe essere spinto a prendere un’altra decisione, giusta o sbagliata che sia. Penso che sia facile o sbrigativo dire che dobbiamo migliorare il VAR o capire la gestione. Trovare delle soluzioni giuste è un po’ più difficile”

L’ex tecnico giallorosso ha concluso proponendo una soluzione: “Dobbiamo far arbitrare di più l’arbitro. Dobbiamo chiamarlo e fargli tenere la sua decisione, a prescindere da quello che comporta”.