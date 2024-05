Corriere della Sera (M. Perrone) – C’era De Rossi in campo, l’ultima volta che la Roma era finita davanti alla Lazio: 26 maggio 2019, lasciò il posto a Under e la fascia a Florenzi, la Roma stava vincendo 1-0 col Parma e chiuse 2-1. C’è De Rossi in panchina adesso che la Roma è tornata davanti, dopo 4 campionati (senza di lui) in cui era sempre finita dietro.

Le due rivali potrebbero finire alla pari, com’è successo solo nel 1942-43 quando l’ultimo gol biancoceleste di Piola per il 3-2 all’89’ contro l’Atalanta valse l’aggancio al 9° posto ai giallorossi – con lo scudetto sul petto – battuti 2-0 a Trieste. Ma stavolta i confronti diretti favorirebbero comunque la Roma, che domenica chiuderà il campionato davanti per la 51° volta contro le 29 della Lazio.