De Rossi cambia per l’Europa

Il Tempo (M. Cirulli) – Sarà necessario gestire al meglio le forze per le ultime due gare prima della sosta per le nazionali in casa Roma. De Rossi si prepara ad affrontare il Brighton con una serie di cambi a disposizione per far rifiatare quei calciatori che non hanno mai lasciato il terreno di gioco. Eventualmente inserire quelli che hanno riposato almeno inizialmente con la Fiorentina. Proprio contro la Viola sembra arrivata al termine l’esperienza del modulo con tre difensori. La squadra sembra avere più nelle corde uno schieramento difensivo a 4, con due terzini al posto dei quinti di centrocampo.

In questo contesto sono pronte due sostituzioni rispetto a quanto visto al Franchi. Sulla sinistra è quasi certa la staffetta tra Angeliño e Spinazzola, con l’italiano che è stato una della armi vincenti nella gara d’andata all’Olimpico, come svelato dallo stesso allenatore romano. A destra invece c’è spazio per Karsdorp o Celik.

Al centro della difesa confermata la coppia Mancini-N’Dicka, con Llorente unico sostituto in panchina vista l’assenza di Smalling che ieri non si è allenato. L‘ivoriano dovrà prestare particolarmente atten- zione in quanto diffidato.

Discorso simile a centrocampo, dove sia Paredes sia Cristante sono a rischio. Al posto di uno dei due potrebbe cosi partire dal primo minuto Bove, mentre Pellegrini ritroverà la maglia da titolare.

Tante scelte anche in attacco, dove i tre titolari potrebbero riposare. Baldanzi, Azmoun e Zalewski si preparano quindi a fare le veci di Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

De Rossi, che domani alle 19.45 parlerà in conferenza stampa al Falmer Stadium insieme a N’Dicka, avrà il compito di trovare il giusto equilibrio in un eventuale turnover, senza rischiare di sottovalutare la partita a causa dell’ampio margine di vantaggio.