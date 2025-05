Secondo quanto riportato da DsSportradio, Daniele De Rossi potrebbe essere preso in considerazione dal Boca Juniors come possibile allenatore, nel caso in cui non andassero in porto le prime opzioni individuate per sostituire Fernando Gago.

De Rossi ha già indossato la maglia del Boca nel 2019, dopo aver concluso la sua leggendaria carriera con la Roma. In Argentina, l’ex centrocampista fu accolto con grande entusiasmo e soprannominato “El Tano”, termine comunemente usato per indicare gli italo-argentini o da chi proviene dall’Italia (deriva da “napoletano”).

Attualmente sotto contratto con la Roma, dopo aver sostituito Mourinho, ma senza una effettiva panchina, De Rossi è considerato un giovane tecnico promettente. L’ipotesi Boca, seppur secondaria, riaccende un legame speciale che potrebbe trasformarsi in una nuova avventura.