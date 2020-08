De Laurentiis: “Con Friedkin trasformeremo il calcio”

Corriere dello Sport (M. Basile) – L’arrivo di Dan Friedkin nel calcio italiano ha già una piccola schiera di presidenti entusiasti. Due, soprattutto: Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso. Il primo ha inviato un messaggio di benvenuto su Twitter in italiano e in inglese: “Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia, portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e intrattenimento“. Il proprietario della Fiorentina non ha inviato messaggi ufficiali, ma non ne aveva bisogno: attraverso lo studio legale Chiomenti, tra l’italoamericano e il texano-californiano c’è già da mesi un rapporto. A New York descrivo Commisso “molto incuriosito” dall’arrivo di Friedkin, soprattutto perché può rappresentare un partner nella crociata per cambiare il dna del calcio italiano.