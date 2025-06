Maxim De Cuyper è il nome forte per le corsie esterne della Roma. Il belga, classe 2000 in forza al Club Bruges, è al centro delle voci di mercato. In Italia, oltre ai giallorossi, anche Milan e Juventus sono interessate. De Cuyper, come dichiarato in un’intervista a Humo a fine marzo, ha voglia di provare una nuova avventura.

“Mi piacerebbe fare questo passo e vedo di buon occhio un trasferimento. Al momento si fanno tante chiacchiere ma non c’è nessuna trattativa”. Tra le squadre interessate, si è parlato anche di Atletico Madrid: “Vuoi mandarmi in Spagna? Non devo necessariamente vivere in riva al mare, ma la location è cruciale, sia per me che per la mia ragazza”. E su Manchester? “Se puoi giocare nello United, non pensi alla città. Però la Spagna sarebbe fantastica”.

In passato, però, anche la possibilità di andare al Galatasaray: “Istanbul è una grande città e ho dubitato seriamente. Seguirò comunque i miei sentimenti”. Roma e l’Italia, quindi, sono in agguato per il belga, che sarebbe ottimo per gli schemi di Gasperini.