Il Messaggero (D. Aloisi) – Un attacco da rifondare o quasi. Il pacchetto Dovbyk, Shomurodov, Abraham verrà valutato fin dai primi giorni del ritiro. L’agente dell’ucraino, però, ha fatto chiarezza: “Dovbyk resterà a Roma. Gasperini punterà su di lui”. Poi un altro indizio: “La Roma comprerà un attaccante ed è normale che un club voglia rinforzarsi”.

Prima i giallorossi cercheranno di vendere uno tra Abraham e Shomurodov. Sull’inglese ci sono Fenerbahce e West Ham. Per Eldor, invece, la MLS. Nella lista dei giallorossi per rinforzare l’attacco c’è sempre Krstovic. Si allontana Lucca. Piace Bonny del Parma ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter. Fari puntati su Boving. La Roma lo sta seguendo all’Europeo Under 21 e la richiesta dello Sturm Graz è di 10 milioni.

Dopo il Mondiale per club l’Al-Hilal tornerà alla carica per Angelino. Gasperini ha dato il via libera alla cessione e la Roma ha individuato il sostituto: De Cuyper del Club Bruges. Il costo del belga è di 20 milioni di euro.