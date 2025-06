La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Gasperini vuole rinforzare le corsie per dare più peso fisico e offensivo alla Roma. Ok alla cessione di Angelino all’Al-Hilal, ma l’affare è bloccato in attesa di Theo Hernandez. Il nome è De Cuyper, 24 anni, che piace anche al Milan. Il Bruges chiede 25 milioni, la Roma ne offre 17. Per la fascia destra in pole c’è Ratiu, poi Vagiannidis e Zortea. In attacco, la priorità è Boving, danese in scadenza con lo Sturm Graz. Spente le voci su Pisilli al Tottenham. Sondaggi per Goglichidze e Anjorin dell’Empoli.